حرب الخليج المرتقبة.. أثار وعواقب

2019/06/11 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / صادق القيم … شغل العالم في الآونة الأخيرة بأزمة جديدة تكاد تفتك بالاقتصاد العالمي المترنح أصلا، وتكاد تعصف الشرق الاوسط وتعيده الى عقود من الزمن، متأخرا عن اقرانه من دول العالم، هي الحرب الأمريكية الإيرانية المرتقبة.الحرب هي وسيلة لتدمير وتحطيم تطال الإنسان وكل ما قدمه من عمران وحضارات، وتذل الشعوب وتسقط ملوكها، […]

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