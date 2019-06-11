ماذا سيحدث لك إن التهمك ثقب أسود؟

2019/06/11 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيل أنك تطفو بالفضاء الخارجي، وفجأة، تشعر بشيء يشدُّك، بثقلٍ بالبداية، لكنه يتقوّى فيما هو يجرك لركن بعيد خالٍ من السماء..هكذا ستكون دخلت ثقبا أسوداً..فماذا سيحدث لك؟

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