د . وحدة الجميلي تدعو الحكومة العراقية والقيادات السياسية والمراجع الدينية الى العمل على تعديل قانون العفو العام .

2019/06/11 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة حلول الذكرى الخامسة الأليمة والفترة السوداء في تاريخ العراقيين ذكرى احتلال داعش لنينوى التي من خلالها توحد ابناء البلد وبالأخص بعد فتوى المرجعية الدينية في النجف ، حيث امتزجت دماء العراقيين في ساحات الشرف وساحات الدفاع عن الوطن ، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الذكرى التي كان سببها ظلم السلطة آنذاك والسياسات التعسفية بحق شركاء الوطن ، ولتفويت الفرصة على الظلاميين ولتعزيز السلم المجتمعي ونبذ الخلافات ندعو قادة الوطن وندعو شركائنا في الدم والوطن من قادة سياسين كما ندعو أصوات العقل والرفعة من مراجعنا الدينية الكرام ، الى حث السياسيين والبرلمانيين على العمل على تعديل *قانون العفو العام* لأسدال الستار عن من تورط بجهالة ، والافراج عن المحكومين الابرياء بعد اعادة التحقيق والمحاكمة في قضاياهم ، ولطي صفحة الظلام وشروق شمس التآخي والمحبة على ابناء الوطن ومن اجل ان لا يبقى مظلوم واحد في السجون العراقية نطالب باسم الإنسانية تعديل هذا القانون

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المكتب الإعلامي

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