2019/06/11 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عندالليل – للشاعر الألماني هيرمان هسّه (1877-1962) –

ترجمة بهجت عباس

ليلاً،عندما يؤرجحني البحر

وعند تلألـؤ النجوم الباهـتة

الذي يتمدّد على أمواجـه العريضة،

أُطْـلِـقُ نفسي تماماً

من كلّ فعّـاليّـةٍ ومن كلّ الحُبّ

وأبقى ولا حرَاكَ لديّ سوى أنْ أتـَنَـفّسَ

وحيداً ، وحيداً مُتَـأرجِحاً بالبحـر،

الذي يضطجع ساكناً وبارداً مع ألف ضوءٍ.

*

وهنا عليّ أنْ أتذكّـر أصدقائي

ونظرتي تغـوص في نظراتهم

وأسألُ بهدوء كلّ واحد منهم على انفراد:

ألا تزال لي أنا؟

هل معاناتي هي معاناةٌ لك ، هل مَـوْتـي هو مَـوتٌ؟

هل تُحسُّ من حبّي، حِرماني،

همسةًً لا غيرَ، صدى ليس إلّا؟

*

وينظر البحر إليّ بهدوء ويصمتُ

ويبتسمُ: لا.

ولا تحيّةٌ ولا جوابٌ يأتي من أيّ مكان.

Bei Nacht

Hermann Hesse

Nachts, wenn das Meer mich wiegt

Und bleicher Sternenglanz

Auf seinen weiten Wellen liegt,

Dann löse ich mich ganz

Von allem Tun und aller Liebe los

Und stehe still und atme bloß

Allein, allein vom Meer gewiegt,

Das still und kalt mit tausend Lichtern liegt.

Dann muss ich meiner Freunde denken

Und meinen Blick in ihre Blicke senken,

Und frage jeden still allein:

“Bist du noch mein?

Ist dir mein Leid ein Leid? Mein Tod ein Tod?

Fühlst du von meiner Liebe, in meiner Not

Nur einen Hauch, nur einen Widerhall?”

Und ruhig blickt und schweigt das Meer

Und lächelt: Nein.

Und nirgendwo kommt Gruß und Antwort her.

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