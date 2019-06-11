عراقي يهدد عربي في روسيا بالقتل لنشره تغريدة

2019/06/11 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير العراقي في موسكو، حيدر هادي، الثلاثاء ان العربي المقيم في روسيا الذي تهجم على أحدى المكونات العراقية في مواقع التواصل الاجتماعي، قد قدم اعتذاراً وقام بمسح منشوره المسيء.وقال هادي في بيان له “لقد وجهنا قبل قليل القسم القنصلي بإلغاء المذكرة الموجهة للخارجية الروسية بعد ان قدم @eng_alielbadry اعتذاره كتابة وتسجيلا عن مابدر...

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