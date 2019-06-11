كتل سياسية تعتزم إقالة محافظ ذي قار

2019/06/11 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد عضو مجلس ذي قار حسن الوائلي، الثلاثاء، تولد قناعات تامة لدى دولة القانون والأحرار والحكمة والنهج الوطني بفساد المحافظ يحيى الناصري والإجماع على إقالته، مبينا ان استقطاع 200 الف من كل موظف بصحوة ذي قار واحد من ملفات إقالته.وقال الوائلي لـ/ المعلومة /، إن “الملفات التي طرحت باستجواب محافظ ذي […]

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