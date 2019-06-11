2019/06/11 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعرب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الثلاثاء عن دعمه لنجله مسرور بارزاني المكلف بت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مسعود بارزاني يعلن دعمه الكامل لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الاقليم الجديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مسعود بارزاني يعلن دعمه الكامل لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة الاقليم الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).