نائب يطالب بدعم البطاقة التموينة ماديا بعد تحسن اسعار النفط

2019/06/11 | 16:46

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بغداد:سومر نيوز

طالب النائب عن كتلة السند الوطني فالح الخزعلي،الثلاثاء، بتحسين مفردات البطاقة التموينية لاهميتها بالنسب...

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