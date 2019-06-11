2019/06/11 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس كشف عضو مجلس محافظة البصرة حيدر الساعدي اليوم الثلاثاء، مجلس المحافظة ينوي اقالة المحافظ بعد استجوابه قريبا.وقال الساعدي في بيان تلقته “خطوة برس” إن “أعضاء مجلس المحافظة بصدد دراسة أسئلة الاستجواب التي قدمت للمحافظ لقراءتها والتوقيع على الاستجواب”.واكد ان “هناك رغبة لدى الكثير من أعضاء المجلس للتوقيع على الاستجواب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس البصرة ينوي إقالة المحافظ قريباً وكالة خطوة برس.

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