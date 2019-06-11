القبض على متهمين بالنصب والاحتيال بتسجيل مركبات بالشركات النفطية الوهمية في البصرة

2019/06/11 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة امنية القبض على مطلوبين للقضاء بأكثر من (١٨) قضية تحقيقية بـ”النصب والاحتيال” في البصرة .وذكر بيان لقيادة شرطة محافظة البصرة ” ان قوة الصدمة التابعة لأفواج الطوارئ شرطة البصرة وبناء على ورود معلومات من قبل مركز شرطة الفيحاء بوجود متهمين صادر أمر قبض بحقهم وفق أحكام المادة (٤٥٦) ومطلوبين بأكثر من 18 […]

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