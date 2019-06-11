2019/06/11 | 17:02

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وزارة الدفاع الإيرانية تعتزم زيادة انتاج مقاتلات "كوثر"

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، عن عزم

متخصصي هذه الوزارة على زيادة انتاج مقاتلات "كوثر".وأجرى العميد أمير حاتمي، زيارة تفقدية لشركة صناعة الطائرات التابعة

لوزارة الدفاع في أصفهان برفقة قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني

واطلع على وتيرة صناعة وانتاج مقاتلات "كوثر" الوطنية.واكد وزير الدفاع الإيراني في كلمة خلال هذه الزيارة، على تحقيق شعار

العام القائم على ازدهار الانتاج، معتبراً هذه الاستراتيجية هي المخرج

الوحيد من التحديات الراهنة في مواجهة العقوبات الامريكية

الجائرة.واضاف، ان متخصصي وزارة الدفاع بذلوا جل مساعيهم لتعزيز القدرة

الحربية الجوية حيث كان انتاج مقاتلة "كوثر" الوطنية نموذجاً على

ذلك.وأوضح العميد حاتمي ان متخصصي وزارة الدفاع عازمون على انتاج عدد أكبر

من مقاتلة "كوثر" في أقل وقت ممكن خلال العام الجاري.

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