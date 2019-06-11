بالوثيقة .. جمع تواقيع لاعتبار يوم 14 حزيران عطلة بمناسبة فتوى “الجهاد الكفائي”

2019/06/11 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قدم عدد من أعضاء مجلس النواب طلباً الى رئاسة المجلس لاعتبار يوم 14 حزيران عطلة رسمية بمناسبة فتوى “الجهاد الكفائي” وجاء في وثيقة قدمها عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي أنه “بالنظر لكون هناك عيد لتأسيس الجيش العراقي وعيد للشرطة وبناءً على الدور المشرف لهيئة الحشد الشعبي بعد صدور الفتوى الكبيرة لسماحة السيد السيستاني ...

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