أوشاكوف: اتفاق توريد “إس-400” إلى تركيا في يوليو سيجري في الوقت المحدد ولا توجد اي مشاكل

2019/06/11 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري اوشاكوف، حول توريد “إس-400” إلى تركيا في يوليو، أن الاتفاق يتم تنفيذه والتوريد في سيكون في الوقت المحدد ولا توجد مشاكل.وقال أوشاكوف “يتم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا في هذا السياق في الوقت المحدد.لا توجد مشاكل “.وفي وقت سابق، أعلن رئيس […]

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