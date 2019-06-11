عاجــــــــــل الكرملين: روسيا تخطط لإرسال منظومة صواريخ إس 400 إلى تركيا في تموز المقبل.

2019/06/11 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..التفاصيل بعد دقائق ..

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