تمديد فترة التقديم الالكتروني للدراسات العليا الى 16 حزيران الجاري

2019/06/11 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد التقديم الالكتروني للدراسات العليا الى 16 حزيران الجاري.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" نظرا للطلبات والمناشدات التي وردت الى وزير التعليم قصي السهيل بشأن تمديد فترة التقديم الالكتروني بسبب صدور عدم الممانعة للراغبين بالتقديم للدراسات العليا في وقت متاخر مع نهاية التقديم الالكتروني يوم 2019/6/3، حصلت الموافقة على فتح المنظومة الالكترونية الخاص بالتقديم للدراسات العليا للفترة من 2019/6/11 ولغاية الساعة 12 ظهرا من يوم 2019/6/16".واشار" على ان تقدم الملفات الورقية الى جهات التقديم خلال هذه الفترة لضمان تدقيقها ، واتاحة الفرصة للمتقدمين الذين لديهم اخطاء في الاستمارة الالكترونية بتصويبها ، وبخلافه تهمل اي ملفات غير متطابقة الكترونيا وورقيا".انتهى

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