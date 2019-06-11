رئيس الوزراء يكشف عن قرب استعادة الآف الآثار العراقية من امريكا

2019/06/11 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، عن قرب استعادة آلاف القطع الاثرية من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال زيارته المتحف العراقي اليوم الثلاثاء.ونقل مكتبه الاعلامي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن عبد القول، إن "العراق كان وسيبقى مركزا حضاريا وتأريخيا ويجب ان نستفيد من هذا الإرث الكبير لبناء حاضر العراق ومستقبله".وأضاف، أن " المتحف العراقي مدرسة معرفية وانسانية عظيمة توثق شتى الأنشطة والعلوم والفنون الانسانية والآثار من مختلف العصور القديمة التي تعود الى ماقبل الميلاد والحديثة والمعاصرة والاسلامية والتي لايوجد مثيل لها في كل متاحف العالم".وكشف عبد المهدي، عن قرب "استعادة {15} الف قطعة أثرية من الولايات المتحدة"، مشيرا الى "استعادة اعداد كبيرة من الآثار العراقية الأصيلة من الاردن في وقت سابق"، فيما دعا إلى "لفت انظار الرأي العام الى المتحف العراقي والتشجيع على زيارته والتعرف على محتواه الانساني والحضاري".انتهى

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