ايران تبرم اتفاقية مع كردستان العراق تتيح لها تصدير السلع عبر الاقليم الى العالم

2019/06/11 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- النبأ للأخبار/ أبرم المجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة الايرانية مع اتحاد المصدرين والمستوردين باقليم كردستان العراق، اتفاقية لتطوير التعاون الثنائي، لتصدير السلع الايرانية عبر الاقليم الى الدول المستوردة للبضائع الايرانية.وجرت مراسم التوقيع بحضور اكبر افتخاري مساعد شؤون الانتاج والتصدير والتقنية بأمانة المجلس الاعلى للمناطق التجارية، ومصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين باقليم كردستان العراق.

وقال افتخاري في المراسم بان "المناطق التجارية الحرة في ايران تضم نحو الف وحدة انتاج صناعية، فيما يبلغ حجم صادرات المناطق الاقتصادية الخاصة نحو 20 مليار دولار سنويا".

كما اعتبر أن المذكرة المبرمة تمثل جسر تواصل لتصدير السلع عبر اقليم كردستان الى الدول الاخرى، ولتوفير مستلزمات التجار ومنتجي البلدين.

من جهته بيّن شيخ مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين باقليم كردستان، أن للعراق 7 مذكرات تعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، اضيفت لها هذه المذكرة الجديدة.

وأشار الى الحظر الاميركي ضد ايران، مؤكدا جهوزية الاقليم لتعزيز التعاون بهدف تأمين السلع الاساسية.



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