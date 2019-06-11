2019/06/11 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بعد نحو 3 سنوات على طلب الممثلة أنجلينا جولي الطلاق من النجم براد بيت، يبدو أن الطلاق معلق مع وقف التنفيذ ولا تلوح في الأفق أي بوادر لحسمه.ومن الواضح أنه طفح الكيل بالنسبة إلى براد بيت، فهو بات مصرا على حسم مسألة الطلاق في أقرب وقت ممكن، بحسب ما ذكرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص براد يهدد أنجلينا: وقعي أوراق الطلاق وإلا..



وكالة خطوة برس.

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