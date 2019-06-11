2019/06/11 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مساء أمس الاثنين على مرتفعات منطقة جازان.ورصدت عدسة "سبق" لحظات هطول أمطار في محافظة "العارضة" الحدودية، جنوب شرق منطق...

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