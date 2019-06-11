2019/06/11 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ضرورة الاهتمام بالبنية الآمنة لمنشآت المدارس الأهلية؛ حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات، مشير...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واقع المدارس الأهلية على طاولة لجنة التعليم بغرفة مكة.. هنا تكمن الحلول) نشر أولاً على موقع (سبق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واقع المدارس الأهلية على طاولة لجنة التعليم بغرفة مكة.. هنا تكمن الحلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبق).