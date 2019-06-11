بسبب تجاوزه على حكم.. لجنة الانضباط تقرر حرمان لاعب

2019/06/11 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، قرارات عدة في اجتماعها الدوري، من بينها حرمان لاعب المنتخب والنفط محمد داود.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي تلقت

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