اختناقات مرورية في بغداد

2019/06/11 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد المناطق القريبة من ملعب الشعب في العاصمة بغداد اختناقاً مرورياً بسبب قطع الطرق المؤدية للملعب الذي سيحتضن مباراة لكرة القدم تجمع بين فريقي الزوراء

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