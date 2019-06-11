بالوثيقة .. جمع تواقيع لاعتبار يوم 14 حزيران عطلة بمناسبة فتوى

2019/06/11 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في وثيقة قدمها عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي أنه "بالنظر لكون هناك عيد لتأسيس الجيش العراقي وعيد للشرطة وبناءً على الدور المشرف لهيئة الحشد الشعبي بعد صدور الفتوى الكبيرة لسماحة السيد السيستاني نرفق لكم أسماء السيدات والسادة من النواب للتصويت على قرار برلماني باعتبار 14/6 من كل عام مناسبة وطنية بمناسبة فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي المبارك".اليكم نص الوثيقة:

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