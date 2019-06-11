بالوثيقة.. صرف أجور محاضري محو الامية في ذي قار

2019/06/11 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وافقت وزارة المالية على صرف أجور محاضري محو الامية في محافظة ذي قار.واظهرت وثيقة موافقة وزارة المالية بصرف أجور نقل للمحاضرين المشمولين قرار مجلس الوزراء ولمن يمتلكون مباشرة في عام 2018 على ان تتحمل مديرية تربية ذي قار والحكومة المحلية كافة التبعات القانونية.

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