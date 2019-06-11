نفوق حصان من شدة الحر .. وراية بنفسجية في البصرة : منطقة الحسين في البصرة الاعلى (فيديو وصور)

2019/06/11 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : داهمت العراق موجة حر شديدة نشرت القلق بين السكان، وتسببت في اتخاذ الشركات النفطية الأجنبية احترازات معينة خوفاً من مضاعفات الحرارة العالية.وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق نفوق حصان من شدة الحر في شارع الشكرجي بحي النقيب، وسط محافظة كربلاء، 100كم جنوب العاصمة العراقية بغداد.وتشير الراية البنفسجية إلى وجود الأشعة فوق […]

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