فرنسا تفكك خلية يمينية متطرفة خططت لمهاجمة أماكن عبادة

2019/06/11 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مصادر قضائية اليوم (الثلاثاء)، أن الشرطة الفرنسية فككت خلية للنازيين الجدد كانت تخطط لشن هجمات على أماكن عبادة يهودية أو مسلمة.وصدرت اتهامات بين سبتمبر (أيلول) ومايو (أيار) لخمسة من أعضاء المجموعة الذين اعتبروا من «المقربين من عقيدة حركة النازيين الجدد» على خلفية المخطط المفترض الذي لا يزال «غير واضح»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على التحقيقات.وأوضح مصدر قضائي أن «التحقيق أشار إلى أنهم كانوا يعدّون مخططاً غير واضح لتنفيذ هجوم، على الأرجح لاستهداف مكان عبادة».ولم تعطِ المصادر تفاصيل بشأن الأهداف تحديداً أو الدوافع.واعتقلت الشرطة في مدينة غرونوبل (جنوب شرق) في البداية شخصاً بتهم تتعلق بحيازة أسلحة في سبتمبر (أيلول) 2018.



وقادهم التحقيق إلى باقي المشتبهين الأربعة، وبينهم قاصران.وتولّى محققون في قسم مكافحة الإرهاب التحقيق لاحقاً في يناير (كانون الثاني) ووجهوا للمشتبه بهم اتهامات تتعلق بالإرهاب، تتضمن تصنيع ونقل متفجرات والمشاركة في مخطط إرهابي.وبينما استهدفت فرنسا مراراً من قبل متطرفين منذ عام 2015، فإن الأضواء تسلطت خلال الأشهر الأخيرة على عدة مخططات محتملة تورط فيها متطرفون من اليمين المتشدد.وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتقل 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في مخطط لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون.وفي يوليو (تموز) 2017، اتهم شخص يبلغ من العمر 23 عاماً بالتخطيط لاغتيال الرئيس خلال عرض عسكري بمناسبة العيد الوطني.وفي يونيو (حزيران) 2018، اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب 13 شخصاً على ارتباط بمجموعة راديكالية على خلفية مخطط مفترض لمهاجمة مسلمين.





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