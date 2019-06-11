لكشفها التزوير.. تكريم ممرضة بمدينة

2019/06/11 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرّمت النقطة الأمنية بمدينة الملك سعود الطبية التابعة لشرطة منطقة الرياض، الممرضة ريما بنت سعد الحساوي من طوارئ مستشفى الأطفال، تقديرًا لتميزها في الع...

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