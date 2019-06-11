"أخبار الساعة": الإمارات عامل رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي

2019/06/11 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نشرة أخبار الساعة، أن الإمارات تولي أهمية كبيرة للاستقرار في المنطقة وتبذل في هذا السياق جهوداً كبيرة إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

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