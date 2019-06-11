كما جرت العادة.. جلسة مجلس الوزراء لم تعقد اليوم

2019/06/11 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏‫لم يشهد اليوم الثلاثاء، انعقاداً لجلسة مجلس الوزراء.ويأتي ذلك وفقًا لما جرت عليه العادة منذ سنوات طويلة؛ حيث لا تُعقد جلسات مجلس الوزراء في الأسبو...

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