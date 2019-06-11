2019/06/11 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير، الثلاثاء، في محاصيل زراعية غربي مدينة الموصل بالعراق، فيما ناشد اهالي القرية القريبة من الحادث، الدفاع المدني، لمكافحة الحريق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النار تأكل المحاصيل الزراعية غربي الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النار تأكل المحاصيل الزراعية غربي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).