من ضمنها المملكة.. الأمم المتحدة تطلب موظفين من 9 دول عربية

2019/06/11 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب من مواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفيها، وفقاً لـ"...

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