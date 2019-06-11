بأمر الملك.. اعتماد مصطلح

2019/06/11 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – جميع الجهات الحكومية باعتماد استخدام مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة" في جميع الم...

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