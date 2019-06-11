ميسي الرياضي الأعلى دخلا في 2019.. ونجم عربي ضمن القائمة

2019/06/11 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت مجلة "فوربس" الأميركية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، الرياضي الأعلى دخلا في العالم لعام 2019، بعدما جمع 127 مليون دولار.

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