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#عاجل_الغدير | مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل


#عاجل_الغدير | مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل
2019/06/11 | 17:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

#عاجل_الغدير | مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل

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#عاجل_الغدير | مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل

الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 17:31

#عاجل_الغدير | مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل

#عاجل_الغدير | مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل_الغدير | مجلس النواب يرفع جلسته الى الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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