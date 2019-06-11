2019/06/11 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة وقف التصريحات المعادية للقوات الأمنية والحشد الشعبي.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في مؤتمر صحفي تابعته “الاتجاه برس”، إنه ينبغي “وقف التصريحات المعادية ضد قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعمل على تسليح المؤسسة العسكرية والاعتماد على التقارير المهنية وليس التقارير المضللة”.

وشدد آل حيدر على ضرورة “زرع الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية لتلافي أخطاء الماضي التي أدت لسقوط محافظة نينوى بيد داعش”.

يشار الى ان هناك جهات مرتبطة بالسفارتين الاميركية والسعودية تسعى جاهدة الى تسقيط الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية بعد النجاحات التي تحققت على ايديهم بهزيمة عصابات داعش الارهابية المدعومة اميركيا وخليجيا .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع النيابية تحذر من تصريحات معادية تستهدف المؤسسات الامنية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع النيابية تحذر من تصريحات معادية تستهدف المؤسسات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).