“بالوثائق” شبهات فساد جديدة تحيط بمحافظ كربلاء المقال.. الطريحي يتسبب بضياع 30 مليار دينار على مشروع واحد

2019/06/11 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق كشفت وثائق جديدة عن مناقصات تدور حولها شبهات الفساد المالي والإداري في محافظة كربلاء تسبب بها المحافظ المقال عقيل الطريحي .وبينت الوثائق ان الطريحي كان السبب المباشر بضياع نحو 30 مليار دينار عن مشروع واحد وهو الرابط الجنوبي في المحافظة.وأبرزت الوثيقة الأولى أوطأ العطاءات للشركات المتقدمة لمشروع الرابط الجنوبي وهو […]

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