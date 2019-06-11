إصدار جملة من القرارات الانضباطية بدوري ممتاز الكرة

2019/06/11 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدة قرارات انضباطية في دوري الكرة الممتاز.وذكر بيان عن اتحاد الكرة تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن “لجنة الانضباط عقدت اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، حيث قررت حرمان لاعب فريق النفط، محمد داود، لمباراتين متتاليتين بعد تجاوزه على الحكم المساعد في مباراة القوة الجوية والنفط […]

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