بروكسل: مضمون اتفاق «بريكست» لن يتغيّر بعد رحيل ماي

2019/06/11 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم (الثلاثاء) أن اختيار خلف لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن يؤثر على مضمون اتفاق «بريكست» الذي أبرمته لندن مع الاتحاد الأوروبي.وقال مارغاريتيس سخيناس معلقا على تهديد بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة ماي في زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء، بعدم تسديد فاتورة «بريكست»: «سنمتنع عن اتخاذ أي موقف قد يتعارض مع السباق لقيادة حزب المحافظين».



وأضاف: «انتخاب رئيس وزراء جديد لن يغير معايير ما طرح على الطاولة»، في إشارة إلى معاهدة الخروج التي أبرمتها حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.



ولفت إلى أن «المطروح على الطاولة تم التفاوض بشأنه بنجاح من جانب المفوضية ووافقت عليه الدول الأعضاء في الاتحاد».ويؤكد مرشحون لخلافة ماي التي استقالت الجمعة من زعامة حزب المحافظين، أنهم يريدون إعادة فتح المفاوضات مع الأوروبيين.



ويؤكد الاتحاد الأوروبي من جهته منذ أشهر أن لا داعي لإعادة مناقشة اتفاق «بريكست» الذي رفضه النواب البريطانيون ثلاث مرات.وهدد جونسون بعدم تسديد فاتورة «بريكست»، أي كل المستحقات كما نص اتفاق «بريكست» إذا رفض الاتحاد الأوروبي شروطا أفضل لبلاده للخروج من الاتحاد.والاتفاق لم يذكر أرقاما لكنه يعتمد أسلوبا ومبادئ لتحديد المبالغ المتوجبة على لندن.



وتقدر الحكومة البريطانية قيمة المبلغ بما بين 40 ملياراً و45 مليار يورو.





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