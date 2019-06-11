بالفيديو... ماكينة صراف آلي لـ«بتكوين» تطلق أموالاً في مترو لندن

2019/06/11 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاجأت ماكينة صراف آلي للعملة الرقمية «بتكوين» الركاب داخل محطة مترو أنفاق في العاصمة البريطانية، بعدما أخذت تطلق أوراقاً نقدية فئة 20 جنيهاً إسترلينياً.وتظهر لقطات فيديو في محطة بوند ستريت بالقرب من شارع أوكسفورد، حراس الأمن وهم يحيطون بالماكينة لمنع الناس من الوصول إلى الأموال، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.ورصد الفيديو رجلاً يضع حقيبة أمام ماكينة الصرف، ويدفع النقود بقدميه داخل الحقيبة.

من جانبها، قالت الشركة البولندية التي تملك الماكينة، إن الماكينة بدأت في إخراج العديد من الأوراق المالية، بعد أن سجل أحد العملاء سحب مبلغ كبير من المال.كما أصرت الشركة على أن الجهاز لم يعمل بشكل عشوائي في تفريغ سندات بقيمة 20 جنيهاً إسترلينياً.وصرح آدم غرامويسكي المالك والرئيس التنفيذي لشركة «بتكوين تكنولوجيز»، بأن الماكينة كانت تكافح للتعامل مع الأوراق النقدية البريطانية.وقال في تصريحات لصحيفة «صن» البريطانية: «كما ترون هناك حقيبة أمام ماكينة الصراف الآلي.



ومع ذلك، فإن أجهزة الصراف الآلي الخاصة بنا تدعم المعاملات الكبيرة ومن العدل أن نقوم مقدماً بتصميم يناسب الفئات الورقية الأقل مثل الفئات الصغيرة المستخدمة في المملكة المتحدة».و«بتكوين» عملة رقمية مشفرة ظهرت لأول مرة منذ 10 سنوات على يد مبرمج مجهول الهوية «ساتوشي ناكاماتو» عندما نشر ورقة تحدد مبادئ وأسس العملة الرقمية المستقلة عن أي مؤسسات رسمية.وكانت الأفكار التي تحملها الورقة ثورية، حيث إن هذه العملة لا تخضع لقواعد البنوك المركزية ولا للحدود الوطنية للدول، وبدلاً من الحماية التي توفرها البنوك المركزية والمؤسسات الوطنية للعملة التقليدية، فإن تكنولوجيا البيانات التسلسلية المستخدمة في إصدار العملات الرقمية تضمن المصداقية والتأمين لهذه العملات.



وتكنولوجيا البيانات التسلسلية هي عبارة عن دفتر تعاملات مرئي للجميع يتم فيه تسجيل كل معاملة وراء الأخرى.



وإذا حاول أي شخص التلاعب في هذه السلسلة، سيتم اكتشافه فوراً بسبب وجود الكثير من نسخ هذا الدفتر أو السجل المتاحة للجميع.هذه التقنية تمنع استخدام العملة الافتراضية الواحدة من الشخص الواحد أكثر من مرة، حيث إنه بمجرد أن يستخدمها هذا الشخص في الشراء أو البيع تنتقل فوراً إلى محفظة الطرف الآخر ليصبح الوحيد القادر على إعادة استخدامها.





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