روسيا تؤكد تسليم تركيا منظومة «إس 400» في يوليو

2019/06/11 | 17:50

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الثلاثاء - 7 شوال 1440 هـ - 11 يونيو 2019 مـ

منظومة «إس 400» للدفاع الصاروخي (أرشيف - رويترز)

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»

أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن توريد منظومة «إس 400» للدفاع الصاروخي إلى تركيا سيجري في يوليو (تموز) المقبل وفق الخطة الموضوعة.ونقلت وسائل إعلام روسية عن أوشاكوف قوله اليوم (الثلاثاء)، إن «الاتفاقات الموقعة بين روسيا وتركيا بخصوص (إس 400) ستنفذ دون تأخير عن الموعد المحدد، لا توجد أي مشاكل في هذا السياق».وأضاف أن توريد تلك المنظومات الصاروخية لتركيا سيتم «وفق الخطة الموضوعة».



ويأتي التأكيد في ظل تزايد الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على تركيا للتراجع عن الصفقة.



ورغم الضغوط، تؤكد تركيا أنها ماضية في إتمام الصفقة.وأعطى البنتاغون مهلة لتركيا حتى 31 يوليو، للعدول عن شراء منظومة «إس 400»، التي تعتبر واشنطن أنها تتضارب مع برنامج «إف 35».وفي حال لم تتخلّ تركيا بحلول ذلك التاريخ عن شراء نظام «إس 400»، ستطرد واشنطن الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات «إف 35»، وستلغي عقوداً ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات «إف 35».





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