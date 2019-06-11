العثور على جثة امرأة مقتولة داخل منزل شمال شرق اربيل

2019/06/11 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عثرت قوات الشرطة يوم الثلاثاء على جثة امرأة مقتولة داخل منزل في قضاء رواندز التابع لمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مصدر امني مسؤول ان قوات الشرطة عثرت على جثة امرأة بعد ظهر اليوم فيمنزل بحي "كاني" في قضاء رواندز شمال شرق اربيل .

واضاف المصدر ان المرأة بعد المقتولة تم تشويه وجهها بعد ان تم قتلها، منوها الى ان الشرطة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي في مدينة اربيل وفتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث والقبض على المنفذين للجريمة.

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