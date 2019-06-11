قرارات صعبة في حقيبة عبد المهدي

2019/06/11 | 17:50

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كتب / أثير الشرع…

يبدو أن التفاهمات بين الكتل السياسية الفاعلة وصلت الى مرحلة اللا توافقات؛ ويبدو أن المرحلة المقبلة ...

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