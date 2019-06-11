2019/06/11 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اكد عضو برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، أن وفدا حكوميا من اقليم كردستان يعتزم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حزب بارزاني يتحدث عن زيارة قريبة إلى بغداد هذه تفاصيلها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حزب بارزاني يتحدث عن زيارة قريبة إلى بغداد هذه تفاصيلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).