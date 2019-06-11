لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية تنتخب عبدالإله النائلي رئيساً لها

2019/06/11 | 17:50

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بغداد:سومر نيوز

انتخبت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، الثلاثاء، النائب عبد الإله النائلي، رئيساً لها.

وذكر ...

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