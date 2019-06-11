حوار على المكشوف ...

2019/06/11 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نزار المهندس

س : ما هو تقييمك للسياسيين الذين قادوا العراق بعد 2003 ؟

ج : لم يعد هنالك وجود للسياسيين في العراق بعد احتلاله عام 2003 ...

س : ماذا نسميهم ان لم يكونوا سياسيين ؟

ج : افضل تسمية او وصف يمكن ان نطلقه عليهم هو ( المستحوذون ) ...

س : ما الذي تعنيه بالمستحوذين ؟

ج : اعني بانهم تأمروا على العراق لكي يستحوذوا على السلطة ، كما خانوا الشعب ليستحوذوا على الثروات العامة والخاصة ، بعد ان ضحكوا على عقول البسطاء واستحوذوا على حياتهم ومصيرهم ليسخروها وفقاً لاحتياجاتهم ...

س : لكنهم ينتمون الى احزاب ولديهم اتباع ، فكيف تفسر ذلك ؟

ج : الاحزاب التي تتحدث عنها ليست سوى عناوين خالية من اي مضمون ، واتباعهم اما منتفعين او مسلوبي الارادة ، يسيرونهم وفق مصالحهم ...

س : كيف يمكن لهذه الاحزاب ان تكون خاوية ؟

ج : من ابجديات العمل السياسي نكران الذات ، اي ان الشخص ينذر نفسه لخدمة وطنه وشعبه واسعاده من خلال تنفيذ برامج الحزب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فهل تمتلك الاحزاب المغطاة بالدين التي تمتهن السياسة برامج تعمل على تحقيقها ، وما هي الرؤى والأهداف الاستراتيجية لهذه الاحزاب ، لذلك نقول انها خالية من اي مضمون ...

س : هذا يعني انها لم تقدم شيء ؟

ج : من قال هذا فلقد قدمت الكثير واليكم بعض ما ورد في احصائيات رسمية منذ عام 2003 ولغاية عام 2017 :

▪ سقوط نحو 430 ألف قتيل عراقي منذ عام 2003 ولغاية مطلع عام 2017 ، وبلغت أعداد الضحايا ذروتها في زمن تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014.

▪ كما سقط 620 ألف جريح عراقي ، 30 في المائة منهم أصيبوا بعاهات دائمة جعلتهم عاجزين عن الحركة والعمل منذ 2003 ولغاية مطلع عام 2017.

▪وسجل أيضاً 58 ألف مفقود لا يُعرف مصيرهم حتى الآن منذ مطلع عام 2003 ولغاية ديسمبر/كانون الأول 2016.

▪ إضافة إلى 271 ألف معتقل من بينهم نحو 187 ألف معتقل لم يُحالوا للقضاء حتى الآن.

▪ وسجلت سنوات ما بعد الاحتلال وجود 3.4 ملايين مهجر خارج العراق موزعين على 64 دولة عربية وأجنبية.

▪ إضافة إلى 4.1 ملايين مهجر داخل العراق من بينهم 1.7 مليون يعيشون في معسكرات ومخيمات في محافظات عراقية مختلفة.

▪ يوجد 5 مليون طفل عراقي يواجهون تحديات خطيرة (اليونسيف) ، كما ُسجل وجود 5.6 ملايين يتيم تتراوح أعمارهم ما بين شهر واحد إلى 17 عاماً، وتحتل بغداد والأنبار وديالى الصدارة في تواجدهم ، إضافة إلى مليوني أرملة في العراق تتراوح أعمارهن ما بين 14 عاماً ولغاية 52 عاماً.

▪ إضافة إلى ذلك ، يوجد في المجتمع العراقي 6 ملايين مواطن أُمي لا يجيدون الكتابة أو القراءة.

▪ كما تُسجل البطالة في البلاد نسبة 31 في المائة.

▪ وتُظهر الأرقام أن معدل العراقيين المسجلين تحت خط الفقر بأقل من 5 دولارات في اليوم الواحد يصل إلى 35 في المائة.

▪ إضافة إلى نسبة 6 في المائة لمعدل تعاطي الحشيش والمواد المخدرة في العراق.

▪ وانتشر 39 مرضاً ووباء أبرزها الكوليرا وشلل الأطفال والكبد الفيروسي ، فضلاً عن اتساع نطاق الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية ...

هذه باختصار بعض من (انجازاتهم ) وهنالك الكثير الكثير مما لم يذكر ...

لله درك ياعراق الشرفاء ...

* الاحصاءات من صحيفة العربي الجديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حوار على المكشوف ...) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حوار على المكشوف ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).