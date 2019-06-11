مطالب بتدخل فوري لإخماد حرائق في نينوى

2019/06/11 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نينوى -

كلمة

ناشد رئيس لجنة الزراعة في

مجلس محافظة نينوى عويد الجحيشي يوم الثلاثاء، المنظمات الدولية

والحكومة المركزية، لتقديم العون لإخماد الحرائق في

المحافظة.

وقال بيان للجحيشي اطلع عليه

موقع كلمة الإخباري، ان "اللجنة تناشد الحكومة

المركزية والمنظمات الدولية لتقديم الدعم لإخماد الحرائق التي اتت

على 64 الف دونم من الاراضي الزراعية".

وتابع "بلغت الحرائق لغاية هذا

اليوم في المحافظة 175 حريقا، حيث يجب ان تتدخل الحكومة بشكل فوري

للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين".

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