الأمن النيابية تدعو لوقف التصريحات المعادية ضد الحشد والقوات الأمنية

2019/06/11 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، إلى ضرورة وقف التصريحات المعادية للقوات الأمنية والحشد الشعبي.وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر أثناء مؤتمر صحفي بصحبة أعضاء اللجنة، إنه ينبغي "وقف التصريحات المعادية ضد قواتنا المسلحة والحشد الشعبي والعمل على تسليح المؤسسة العسكرية والاعتماد على التقارير المهنية وليس التقارير المضللة".وشدد آل حيدر على ضرورة ...

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