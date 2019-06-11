تقديم طلب نيابي إلى رئاسة البرلمان على عدِّ ذكرى تأسيس الحشد الشعبي مناسبة وطنية

2019/06/11 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضو مجلس النواب يوسف الكلابي، الثلاثاء، طلبا نيابيا معززا بالتواقيع إلى رئاسة البرلمان على عدِّ يوم 13 حزيران من كل سنة مناسبة وطنية لذكرى تأسيس الحشد الشعبي.وقال الكلابي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إنه "قدم طلبا نيابيا معززا بتواقيع عدد من اعضاء مجلس النواب إلى رئاسة البرلمان على عدّ يوم 13 حزيران من ...

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