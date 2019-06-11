ديالى.. صندوق (الميليشيات) الأسود والعودة إلى زمن الطائفية

2019/06/11 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «الأحداثُ الأخيرة كانت الضّربة القاضية بالنسبةِ للأهالي، فالصّبر قَدْ انتهى مع وجودِ عناصر تدَّعي أنها تُمثّل قوة الدّولة في القرية، إلا أنّ أفعالها لا تقلُّ إجراماً وهمجيةً عن أفعالِ تنظيمِ […]

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