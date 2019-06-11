التعليم العالي تعلن تمديد التقديم للدراسات العليا

2019/06/11 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة التقديم الالكتروني للدراسات العليا داخل العراق للسنة الدراسية 2020/2019.

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